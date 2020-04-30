SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem! 4.5 şiddetiyle Muğla Ula'yı salladı!

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ: 4.5 ŞİDDETİNDE 1.1 DERİNLİKTE

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Muğla'daki son dakika depreminin merkez üssü Ula ilçesi. Deprem Ula'da saat 13.09'da gerçekleşirken koordinatları 28.5367 enleminde olan sarsıntı yerin 1.1 km derinliğinde yaşandı.

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