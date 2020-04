Türk kaptan Karayipler’deki “Corona” esaretini anlattı

Dünya ülkelerinde kendini gösteren Türkiye'de de can kayıplarına neden olan yeni tip korona virüs salgını milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında korona virüs salgını öncesi Çeşme Limanı'ndan hareket eden kaptan Cem Akdeniz, gemiciler Volkan Alaca ile Okan Delibaş dünya turuna çıkmıştı. Karayipler'deki St. Maarten Adası'nda Kısa süre kalıp geminin tamiratını yaptırarak yollarına devam etmek isteyen gemiciler buradayken yeni tip korona virüs salgını nedeniyle adaya giriş çıkışlar kapatıldı. Akdeniz ve 2 gemici adada mahsur kalırken yaklaşık 25 gün önce de adada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kaptan Cem Akdeniz ise Türkiye'den kilometrelerce uzakta yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.Akdeniz adada vak'a sayılarının artmaya başladığını ifade ederken 1 Haziran'da kasırga sezonunun geleceğini söyledi. Akdeniz, kasırga sezonu öncesi adadan ayrılmaları gerektiğini ifade ederken, birkaç aylık gıda ihtiyaçlarının bulunduğunu da belirtti. Aileleriyle zaman zaman sosyal medya üzerinden görüşen denizciler, şu an için durumlarının iyi olduğunu anlattı. Öte yandan adada mahsur kalan birçok ülkenin vatandaşları ise teknelerinden çaldıkları kornalarla ritim oluşturdu. O anlar korona nedeniyle sessizliğin hakim olduğu adada renkli anlar oluşturdu.Türkiye'den kilometrelerce uzakta Karayipler'deki St. Maarten Adası'nda mahsur kalan kaptan Cem Akdeniz, adadaki durum hakkında bilgi verdi. Akdeniz, "Kaptanım, şu anda Karayipler'de ST. Maarten Adası'ndayız. sokağa çıkma yasağı var, kimse teknelerinden ayrılamıyor. Herkes teknesinde adaya giriş çıkışlar yasaklandı. Adadaki vak'a sayıları yavaş yavaş artıyor o yüzden bu karantina herhalde bir süre daha devam edecek" ifadelerini kullandı.Teknelerinde her şeyin yolunda olduğunu ancak kasırga sezonu öncesi adadan ayrılmak zorunda olduklarını ifade eden Akdeniz, "Şöyle bir şey var; umarım kısa sürede her şey yoluna girer. Çünkü 1 Haziran'da kasırga sezonu başlıyor, kasırga sezonunda bu bölgeyi bütün tekneler terk etmek durumunda. Umarım o zamana kadar durum iyiye gider ve ülkeler sınırlarını açar. Aksi takdirde gitmek için ülke bulmak çok zor olacak. Girişler çıkışlar sınırlı biz burada teknemizde stoğumuzu yaptık. Aşağı yukarı birkaç aylık stoğumuz var. Şu anda iyi durumdayız ama süreç uzarsa bizim için sıkıntı olacak. Şimdilik beklemedeyiz, burada ben iki tane gemicim ile teknede barınıyorum. Biz buradayız Türkiye'deki herkese selamlar" dedi.