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'nin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi

'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 'e gönderdiği tıbbi malzemeler, Türk Hava Yollarına ait kargo uçağıyla yola çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha önce sosyal medya hesabından malzemelerin ve 'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktarmıştı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.4.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 21:40 ABONE OL
Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi

Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve benzeri malzemeler Atatürk Havalimanı'nda THY'ye ait kargo uçağına yüklendi. Uçak saat 20.45'te havalandı.

15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha önce sosyal medya hesabından malzemelerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktarmıştı.

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Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi
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