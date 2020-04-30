Ünlü mağazanın güvenliği hırsıza yardım etmiş

Ünlü Alışveriş Mağazasında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Alışveriş Merkezinde bulunan ünlü bir ayakkabı mağazasında güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi yine aynı avm'de çalışan garsonun hırsızlık yapmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Olay İstanbul Bayrampaşa'da bulunan ünlü bir Alışveriş Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki Furkan K. AVM'de bulunan bir yemek restoranında garson olarak çalışıyordu. Mağazanın güvenlik görevlisi Ramazan M. ile 3 Mart günü yemek molası için buluştular. İkili yemeklerini yedikten sonra lüks bir ayakkabı mağazasına giderek gizlice bir ayakkabıyı alarak poşetiyle birlikte mağazadan çıkmak istedi. Bu sırada mağazanın alarmları ötünce hırsızlık ortaya çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GAZ VERMİŞ

Mağaza yetkililerinin ödeme yapılmadan hırsızlık amacıyla ayakkabının çalındığını belirtip durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçlerince hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada AVM'nin güvenlik kameraları incelendi. İkilinin birlikte yemek yediği ardından mağazaya girdiği tespit edildi.

MAĞAZA GÜVENLİĞİ ALARMI SÖKMÜŞ

Olayla ilgili ifadesine başvurulan güvenlik görevlisi arkadaşı Furkan'ın ayakkabı bakmak istediğini bu nedenle mağazaya gittiklerini ve arkadaşının hırsızlık yaptığını bilmediğini kaydetti. Hırsızlıkla suçlanan Furkan ise güvenlik görevlisi Ramazan M.'nin telkinleriyle ayakkabıları çaldığını, ayakkabının alarmlarının Ramazan M.'nin söktüğünü anlattı. Savcılık tarafından Ramazan M. hakkında hırsızlık suçundan dava açılırken 17 yaşındaki genç hakkında soruşturma sürüyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak olan güvenlik görevlisi hakkında 7,5 yıla kadar hapis isteniyor.