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'da izinsiz 1 Mayıs eylemleri: 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelen bilgilere göre Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 12:20 ABONE OL
Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemleri: 7 kişi gözaltına alındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, günün ilk saatlerinde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen 5 kişiye polis müdahale etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisten kaçan 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde de izinsiz pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası kesildi.

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Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemleri: 7 kişi gözaltına alındı
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