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Başkent'te polis sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 09:46 ABONE OL
Başkent'te polis sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıstlaması, gece yarısı itibarıyla başladı.

DENETİM YAPILDI

Sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda denetim yaptı. Polis ekipleri, denetimde vatandaşları ve araçları durdurarak, evraklarının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Başkent'te genel olarak vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda uyduğu, görevleri nedeniyle dışarı çıkanların da maske ve eldiven taktığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.
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Başkent'te polis sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
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