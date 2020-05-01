Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den A Haber canlı yayınında flaş açıklama: Haziran okulların açılması için mantıklı

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Levent Yamanel çok önemli açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtlayan Yamanel, okulların haziran ayında açılmasını mantıklı bulduğunu ifade etti. 65 Yaş üstünün sınırlı da olsa dışarı çıkmasına sıcak baktığını, bu konuda taraf olduğunu belirtti. Yamanel, İstanbul ve Türkiye'nin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini bildirdi. Yamanel, aşı bulunana kadar hastalığın aşısının sosyal mesafe ve izolasyon olduğunu söyledi.

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"RAKAMLAR YÜZ GÜLDÜRÜCÜ"

İşte Yamanel'in A Haber canlı yayınındaki dikkat çeken açıklamalarından satır başları...

Rakamlar çok yüz güldürücü. Vakalar yarı yarıya azaldı. Piki gördük diyebiliriz. En önemli şeylerden biri kaybettiğimiz ve yoğun bakıma giren vaka sayıları azalıyor. Önlemlerin devam etmesi lazım. Gevşeme olursa vakaların yükseldiğini görebiliriz. Elbette gevşemeler olacaktır. Ben bunu bayram sonrası için görüyorum. Bayram sonrası için daha güzel şeyler görüyorum. Önlemleri azaltarak normal hayatımıza doğru gideceğiz inşallah.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Kalabalık oluşturacak yerlerde sosyal mesafenin korunması gerekiyor. Mümkün olduğunca maske takılması gerekir. Okullarda da gerekli tedbirler alınacaktır. Sınıflarda sıraların uzaklaştırılması, tenefüslerin kontrol altına alınması gibi.

"HAZİRAN AYINDA OKULLARIN AÇILMASI MANTIKLI"

Haziran okulların açılması için mantıklı olabilir. İyi düzenleme yapılması lazım. Sosyal mesafenin planlanması önemli. Buna göre yapılacaktır açılma ve gevşemeler.

"TATİLDE DE HİJYEN VE SOSYAL MESAFE"

Tabi tatilde de sosyal mesafenin korunması, restaurant, lokanta düzenlemesinin yapılması gerek. Aşı bulunana kadar bizim aşımız, sosyal mesafe ve izolasyon. Tüm alanlarda bunu uygulamak gerek. Hijyen ve sosyal mesafeye her alanda dikkat etmek gerekir.

"65 YAŞ ÜSTÜNÜN BELİRLİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKMASI TARAFTARIYIM"

İleri yaştaki vatandaşlarımız uzun süredir evde. 20 yaş altı gençler de evde. Hareketsizlik de sağlık problemi. Özellikle 65 yaş üstünde kaslar hemen kaybedilebiliyor. Biz de bunu Bilim Kurulu ile konuştuk. Hareketlerin yapılması için gevşeme olmasını konuştuk. Ben taraftarım bazı günler ve saatlerde çıkmaklarını istiyorum.

"VAKA GÖRÜLMEYEN İLLERDE GEVŞEMELER OLABİLİR"

Vaka görülmeyen illerde daha erken gevşemeler olabilir. Sosyal mesafe ve maske kullanımını gündemde tutmamız gerekiyor.

"İSTANBUL AYRI ELE ALINMALI"

İstanbul en kalabalık şehrimiz. Vaka sayıları çok fazlaydı. Şu an kontrol altında. İstanbul için daha temkinli olmak gerekiyor. İstanbul'u başlı başına ele almak gerekiyor. İstanbul, önlemlerin son olarak yumuşatılacağı iller arasında yorumlanabilir.