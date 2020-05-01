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Coronavirüsü hiçe sayan berbere ceza yağdı

Bağcılar’da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala açık olduğu tespit edilen ve coronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken erkek kuaförüne ceza yağdı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 11:32 ABONE OL
Coronavirüsü hiçe sayan berbere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan ve 'Gece Kartalları' olarak tabir edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından, Koronavirüs salgınına karşı tedbirler ile ilgili yapılan denetimlerde yeni bir gelişme yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre; Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde dün gece saat 23.35 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir erkek kuaförünün kanuna aykırı bir şekilde açık olduğu tespit edildi.



6 BİN 360 TL CEZA

İşyerinde bulunan 2 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden toplam 6 bin 360 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı.

İşyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Coronavirüsü hiçe sayan berbere ceza yağdı
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