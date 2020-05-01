Coronavirüsü hiçe sayan berbere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan ve 'Gece Kartalları' olarak tabir edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından, Koronavirüs salgınına karşı tedbirler ile ilgili yapılan denetimlerde yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da gece yarısı corona virüsü kısıtlamasına rağmen açık kuafördeki 2 kişiye para cezası | Video

Edinilen bilgiye göre; Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde dün gece saat 23.35 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir erkek kuaförünün kanuna aykırı bir şekilde açık olduğu tespit edildi.







6 BİN 360 TL CEZA

İşyerinde bulunan 2 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden toplam 6 bin 360 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı.

İşyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.