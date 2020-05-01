Darbe tehdidine sert yanıt

Darbe imasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" şeklinde ifadeler kullanması tepkiyle karşılandı:'Seçimle olmazsa bir şekilde.' Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.#BizBurdayız.CHP, demokrasi rayından çıktı! AK Parti'yi 'başka bir şekilde' indirmekten bahsediyor. Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz'da 'başka bir şekli' deneyenlerin sonu malum.Bunlar için en güzel ismi Ömer Çelik buldu; 'Demokrasiyi Felç Etme Örgütü' kısaltması DEFÖ. CHP seçmeni bunları hak etmiyor. Kovid sonrası dünya bu zihniyeti kendiliğinden tasfiye edecek.Erken seçimle veya başka şekilde' derken neyi kastettiğini anlıyoruz. Ama siz de şunu anlayın! 'Başka şekilde' denemeye kalkarsanız, bu millet sizi birkez daha şekilden şekile sokacaktır. Darbe şakşakçısı bir halk yok, Her alçak teşebbüsün başını ezmeye kararlı bir millet var!'Başka bir şekilde' derken? Sizin ağa babalarınızın oyunlarını ve kumpaslarını bu millet yok etti. Milletimizin emaneti bizim için kutsaldır. Hain oyunlarınızla bu ülkeyi karıştırmanıza asla müsade etmeyeceğiz!Önce Özgür Özel, şimdi de Canan Kaftancıoğlu darbe tehdidi savuruyor. 'Erken seçim ya da başka bir şekilde...' Biz bu günlere, millet iradesini hedef alan tüm darbe girişimlerine karşı dimdik durarak geldik. Baskı ve tehditlere hiç boyun eğmedik. Varsa cesaretiniz bekleriz!Erken seçim veya başka bir şekilde...'Başka bir şekilde' derken? Başka şekildeki değişiklikler, 15 Temmuz 2016'da tarihe gömüldü. Biri, CHP yöneticilerine bunu söylesin.Kumpasçıların tuzakları, Jakobenlerin vesayet özlemi bitmez. Dün Özgür Özel, bugün Canan Kaftancıoğlu. Milletimiz derin hafızasına not alıyor bunları.Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu... Darbe tehdidinizi aldık. Hadi bakalım. Şimdi neler yapabileceğinizi bekliyoruz. 15 Temmuz gecesi bazı şeyler içimizde ukde kaldı zira! Ama yan çizmek yok, ona göre!'Erken seçim veya başka bir şekilde...' Millet 'başka bir şekilde' derken kastettiği şeyi gayet iyi biliyor. Ama sizin o tatlı darbe rüyalarınızı bir gecede kabusa döndürdük. Yine döndürürüz.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Aralık 2013 tarihinde yaptığı bir paylaşımı RT etti. Erdoğan, "Eğer istiklalimize el uzatan olursa, eğer bu ülkeyi karıştırmak için kirli tuzaklar kurulursa; biz o elleri kırar, o tuzakları bozarız" ifadelerini, FETÖ'nün 17 Aralık yargı darbe girişiminin ardından kullanmıştı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "suçu ve suçluyu övme" ile "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Kaftancıoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatılan soruşturma nedeniyle dün öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Avukatlarının eşlik ettiği Kaftancıoğlu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan tarafından sorgulandı. Yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrılan Kaftancıoğlu, gazetecilere "Açıklama yapmayacağım" dedi.