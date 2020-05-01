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Genel Direktörü Ghebreyesus, bakan Koca'yı sosyal medyada takibe aldı

Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Dr. , Sağlık Bakanı 'yı sosyal medyada takibe aldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 10:57 ABONE OL
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bakan Koca'yı sosyal medyada takibe aldı

Bakan Koca'yı Twitter'da takibe alan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü." paylaşımını retweet etti.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un Twitter hesabında Türkçe paylaşıma yer vermesi dikkati çekti.

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bakan Koca'yı sosyal medyada takibe aldı
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