Dünya şampiyonu ve ailesi bağışçı oldu

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli Milli Takımı ile martta olimpiyat kota müsabakaları için gittiği İngiltere'den Kovid-19 vakalarının artması üzerine Türkiye'ye döndü. Takım arkadaşlarının bazılarında Kovid-19 testi pozitif çıkınca test yaptırdı.Pozitif çıkması üzerine test yaptıran annesi, babası, ikiz kardeşi ve erkek kardeşinin de virüsle enfekte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tedavi altına alınan Sürmeneli ailesinin bireyleri, bir süre önce sağlıklarına kavuştu. Balkan sşampiyonu boksör olan ikizi Tuğçenaz ile babası Ahmet Sürmeneli, immün plazma bağışlamaya kadar verdi. Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezinin Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı'nda konuşlanan İmmün Plazma Bağış Aracı'na gelerek bağışta bulunan babası ve kardeşine, Busenaz destek verdi. Busenaz Sürmeneli, "Ben de bağışta bulunmak için hafta sonu geleceğim. Birilerine umut olmamız lazım ki zamanı gelince birileri de bize umut olsun. Verdiğiniz iyiliğin karşılığını bu zor zamanda illaki alacaksınız. Bence, korkmadan gelip kan verip birilerine umut olmalı. Londra ve ülkemdeki koşulları gördüm. Gerçekten kıyaslanamayacak iki ülke var. Çünkü bizim gücümüz daha fazla. Bu hastalık bizim ülkemize gelmeden önlemleri almaya başladık. Ülkemizin bu durumunu gördükçe çok seviniyoruz ve mutlu oluyoruz" dedi. Tuğçenaz Sürmeneli de "Hastanede 12 gün kaldım. Bu hastalığı atlatan herkesin bağış yapmasını istiyorum. Yoğun bakımdaki hastalara çare olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.