Eski topraklar bir bir iyileşiyor

Manisa'da Alaşehir Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 3 hafta önce ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran 92 yaşındaki Nurettin Durak'ın yapılan test sonucunda Kovid-19 olduğu tespit edildi. Durak, 18 günlük tedavinin ardından son testlerin de negatif çıkmasıyla birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Durak, "Allah razı olsun bana çok iyi baktılar. Devlet büyüklerimize, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi..Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Melek Nişancı Huzurevi'nde yaşayan Safiye Aybar (94) ile Rabia Türkkan'a (94), 11 Nisan'da koronavirüs teşhisi konuldu. Geyve Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aybar ve Türkkan, 18 gün sonra sağlığına kavuştu. Alkışlarla hastaneden taburcu edilen Aybar ve Türkkan huzurevine götürüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde, Kovid-19 tedavisi gören 70, 71 ve 92 yaşlarında olan 3 hasta verdikleri zorlu mücadelenin ardından sağlıklarına kavuştu. 3 hasta, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.