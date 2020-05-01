İfşa öncesi sır görüşme

Libya'da şehit düşen MİT görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Libya şehitlerinin MİT görevlisi olduklarını deşifre eden ilk isim olan Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in, görevlilerin kimliklerini deşifre ettiği gün 14:46'da uluslararası bir haber ajansın Türkiye ofisi ile 15 dakikalık sır bir görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.Soruşturmada Ağırel'in ilk paylaşımı şehitlerin kimlik bilgileri ve fotoğraflarıyla birlikte 22 Şubat 2020'de @muratagirel isimli Twitter hesabından saat saat 23.06'da yaptığı kaydedildi.Sorgusunda "hesabın kendisi tarafından kullanıldığını, paylaşımın da kendisi tarafından yapıldığını" kabul ettiği öğrenilen Ağırel'in, Libya'dan gelen şehit haberlerinin "TSK mensuplarının şehit olduğu yönünde" olmasına karşın, hesabında özellikle istihbarat görevlisi anlamına gelen "case officer meslek memuru" ifadesine yer verildiği, böylece MİT faaliyetinde şehit düştüklerinin ilk olarak Ağırel tarafından sosyal medyada ifşa edildiği belirtildi.Son olarak Murat Ağırel'in kullandığı GSM hattının görüşme kayıtları incelendiğinde ise ilginç bir sonuca ulaşıldı. Ağırel'in söz konusu paylaşımı yaptığı gün saat 14:46'da Uluslararası bir haber ajansının Türkiye İrtibat Bürosu ile 15 dakikalık bir sır görüşme yaptığı tespit edildi.Ağırel ilk ifadesinde Libya'dan gelen şehit haberinin sosyal medyada dolaştığını, "case officer meslek memuru" ifadesini kaynaklarının aktardığını, şehitlere ait fotoğrafları da açık kaynaklardan bulduğunu belirterek iddiaları yalanlamıştı.Soruşturmayla ilgili iddianamenin ise önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.