8 sendika kurala uydu, disk ise koronavirüs tehlikesine rağmen toplu halde yürümek istedi

Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma işlemini gerçekleştirdi.

KORONAVİRÜS SALGININA RAĞMEN TOPLU HALDE YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEDİLER!

Disk Genel Merkez Binasındaki sendika yetkilileri; çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı uyarılmasına rağmen yapılmak istendi. DİSK yetkilileri, polis memurlarına mukavemette bulundu ve gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği; DİSK Genel Merkez Binası'ndaki sendika yetkililerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı'na yürümek istediğini, yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığına yönelik uyarıya rağmen yapılmak istendiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında; Taksim Meydanı'na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan grubun gözaltına alındığını bildirildi. Açıklamada; gözaltı işlemi yapılanların ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak üzere Valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır."

"Konfederasyonlar ve Sendikalar tarafından yapılan başvurular Valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu izninin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir."

8 SENDİKA ÇELENK BIRAKMA FAALİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

"Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu'na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir."

"DİSK TOPLU OLARAK TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEDİ"

Ancak; Disk Genel Merkez Binasındaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri bildirilmiştir."

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YÜRÜYÜŞ SOSYAL MESAFENİN KORUNMASIYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUN DEĞİL

"Talepte bulunanlara; Covid-19 Salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir."

YÜRÜMEKTE ISRAR EDENLER POLİSE MUKAMETTE BULUNDU

"Bütün bunlara rağmen; Taksim Meydanı'na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır.

Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."