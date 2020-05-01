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'de izinsiz yürümek isteyenlere müdahale edildi

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İskele Meydanı'nda izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 11:54 ABONE OL
Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyenlere müdahale edildi

İskele Meydanı'nda bir araya gelerek slogan atan bir grup, izinsiz yürümek istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

11 KİŞİYE GÖZALTI

Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, 11 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyenlere müdahale edildi
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