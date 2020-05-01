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Koronavirüsü yendi hastasına umut oldu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Koronavirüsü yendi hastasına umut oldu
Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Abdülrezzak, yakalandığı Kovid-19'u kısa sürede yenerek sağlığına kavuştu. Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, polis memuru hastası Mehmet Ali Geçgil (47) için de immün plazma bağışçısı oldu. 15 gün önce plazma nakli yapılan Geçgil, tedaviye olumlu sonuç verdi ve iyileşti. Abdülrezzak, "Kendi kanınla hastanı iyileştirmenin zevki de bir başka. İyileşen her hastanın da mutlaka plazmalarını diğer hastalara vermesi gerekiyor"dedi. Geçgil ise "Doktorumla baba oğul gibi olduk" dedi.
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Koronavirüsü yendi hastasına umut oldu
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