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Lösemili Kuzey Deniz’e ’ten geldi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Lösemili Kuzey Deniz’e kök hücre Girit’ten geldi
Adana'da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer'e uygun ilik Yunanistan'ın Girit adasında yaşayan Andreas'ta bulundu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'tan alınan kök hücreler önce Yunanistan'a, oradan da karayoluyla İpsala Sınır Kapısı'na getirilerek 23 Nisan'da Türkiye'ye teslim edildi. Prof. Dr. Bülent Antmen, "Karantinaya aldırdığımız vericide 6 Mayıs'a kadar koronavirüs çıkmazsa Deniz'in tedavisine başlanacak" dedi.
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Lösemili Kuzey Deniz’e kök hücre Girit’ten geldi
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