Sosyal medya terörü bitecek mi?

MHP Milletvekili Halil Öztürk, TBMM'ye sosyal medya kullanımı ile ilgili bir kanun teklifi sundu. Teklife göre, sosyal medya kullanıcıları hesaplarına T.C Kimlik numaraları ile girecek. Ses getiren teklif ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medyadaki sahte hesaplarla yürütülen algı operasyonlarına ve oluşturulan bilgi kirliliğine dikkat çekti, "Ne zaman bir askerî operasyon olsa ne zaman Türkiye önemli adımlar atsa, bir anda sosyal medyada karanlık eller vitesi geri çekiyorlar. Böylece Türkiye'nin giden mücadelesini sekteye uğratmaya çalışıyorlar. Bu kanun tasarısı önemli miydi, önemliydi. Kendi kimliğimizle sosyal medyada olunacak." dedi.

HERKES GERÇEK KİMLİĞİYLE GİREBİLECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sosyal medya ile alakalı Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bir kanun teklifi sunuldu. Meclise sunulan kanun teklifi kabul edilirse, sosyal medya hesapları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile edinilebileceği, böylece takma isimlerle ikinci bir hesap açılamayacağı ve kimlik numaraları, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında korunacağı belirtiliyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık'ın 24 TV kanalına katıldığı programda kanun teklifine destek verdi. Kırık, "Hakaret dolandırıcılık tehdit terör faaliyetleri, bu suçlar artık giderek çoğalmaya başladı sosyal medyada. Artık bunlar az öncede ifade edildiği gibi anonim fake hesaplar yani sahte hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyor. Siz bir sorun olduğunda bunun muhatabını bulamıyorsunuz. Türkiye bu konudan çok çekti. Özellikle Gezi Parkı olaylarından beri başlayan süreçlerde Türkiye bu süreçte anonim hesaplar ve sahte hesaplarla mücadele etmek zorunda kaldı. Fuat Avni çıktı, olmadık içeriklerde bulundu, olmadık paylaşımlar yaptı. Halkı korku panik ve infial ortamı oluşturacak birçok içerikte yer aldı" diye konuştu.

AMAÇ TÜRKİYE'NİN PRESTİJİNİ SARSMAK

Doç Dr. Kırık şunları söyledi:

"Özellikle son dönemde baktığımızda koronavirüs pandemisi döneminde de infodemi diye tabir ettiğimiz sağlık konusunda sahte haberler de yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de vakalar gizleniyor, Sağlık Bakanlığı gerekli önlemleri tedbirleri almıyor' deyip sahte ses kayıtları ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya teröristlerinin gayesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tüm dünya kamuoyunda prestij ve itibar kaybı sağlamak. Türkiye, sosyal medya teröründen çok çekti ve çekmeye de devam ediyor. Ne zaman bir askerî operasyon olsa ne zaman Türkiye önemli adımlar atsa, bir anda sosyal medyada karanlık eller vitesi geri çekiyorlar. Böylece Türkiye'nin giden mücadelesini sekteye uğratmaya çalışıyorlar"

"KENDİ KİMLİĞİMİZLE MEDYADA OLACAĞIZ"

Kırık şöyle devam etti:

Bu kanun tasarısı önemli miydi, önemliydi. Bundan yaklaşık bir ay önce yine gündeme gelmişti. Sosyal medyadaki karanlık eller bunun bir sansür ve denetim mekanizması oluşturacağı konusunda ön yargı oluşturmaya başladılar. Artık istediğimizi yazamayacağız, artık fikirlerimizi beyan edemeyeceğiz demeye başladı. Kendi kimliğimizle sosyal medyada olunacak."