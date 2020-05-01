Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'den ikinci skandal! Bu kez de Anayasa'ya "gayrimeşru" dedi!

'den ikinci skandal! Bu kez de Anayasa'ya "gayrimeşru" dedi!

Önceki günlerde darbe imasında ve bürokratlara tehditlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili yine milli iradeyi hiçe sayan ifadelerle gündeme geldi. Özel şimdi de Anayasayı gayrimeşru ilan etti! İşte içerisinde hızla yayılan darbe virüsünün yeni tezahürü...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 17:17 ABONE OL
Özgür Özel'den ikinci skandal! Bu kez de Anayasa'ya gayrimeşru dedi!

Darbe imasında bulunarak tehditler savuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bu kez de Anayasayı hedef aldı. Özel milletin verdiği oyları hiçe sayarak 2017'deki anayasa referandumunu itibarsızlaştırmaya çalışarak "Anayasa meridir. Geçerlidir ama meşru değildir" dedi.

Halkın AK Parti ve anayasaya desteği olmadığını iddia eden CHP'li Özgür Özel anayasanın meşru olmadığını söyledi. İşte o skandal ifadeler;

CHP'li Özgür Özel'den skandal 'Anayasa' açıklaması | Video

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

Özgür Özel bundan birkaç gün önce de bürokratları tehdit etmiş, sanki devlet yerinde yokmuş gibi, "Türkiye Cumhuriyeti göreve gelir" diyerek memurları işsizlikle tehdit etmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki! SON DAKİKA! MHP'den çirkin ifadeleriyle tepki çeken Özgür Özel'e sert cevap: Boş ve kof bir siyaset maskarası Son dakika: CHP'den ikinci darbe tehdidi: Erken seçimle veya başka bir şekilde...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Özgür Özel'den ikinci skandal! Bu kez de Anayasa'ya "gayrimeşru" dedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA