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Son dakika: Genel Başkanı : Darbecilere geçit yok!

Genel Başkanı , İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehdidinde bulunduğunu öne sürerek "Artık bu ülkede darbelere geçit yok." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:36 ABONE OL
Son dakika: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Darbecilere geçit yok!

Destici, yazılı açıklamasında, Kaftancıoğlu'nun "İktidar öyle ya da böyle değişecek." dediğini belirterek tepki gösterdi. Destici, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete, bazen mitinglerde orduyu göreve çağırırken, bazen de 'Laiklik elden gidiyor' sloganıyla millet iradesini vesayet altına almak isterken rastladık. Bazı kurumlara sızıp bu kuruluşları, her ihtilafta, her zor dönemde sokağa, devleti ve milleti darbelerin karanlığına sürüklemeye çalışan sözde demokrasi havarileri bilsinler ki 15 Temmuz bir milat. Artık bu ülkede darbelere geçit yok. Hakimiyet Allah'ın, irade milletindir."

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Son dakika: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Darbecilere geçit yok!
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