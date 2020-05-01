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satıcısı kıskıvrak yakalandı

İstanbyl Beylikdüzü’nde kendisini Ezel olarak tanıtan satıcısı İstanbul Emniyet’nin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:11 ABONE OL
Uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde kendisini "Ezel" olarak tanıtan bir şahıs tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine emniyet harekete geçti.

İki aylık yapılan takip ve araştırmalar neticesinde 29 Nisan günü tarihi saat 16.00 sıralarında eşkâl bilgilerine uyan bir şahsın araçla ihbara konu adrese geldiği görüldü. Kendisini "Ezel" olarak tanıtan Mesut Ö. (28) ile araç şoförü Birol D. (28) isimli şahıslar yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramalarında; 12 parça halinde 3.21 gram gelen metamfetamin, 1 adet araç anahtarı görünümlü hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 2adet sim kart ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve 30 Nisan tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Birol D. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, Mesut Ö. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı
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