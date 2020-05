‘Vefa Destek Grupları hızır gibi yetişiyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek gruplarının yardım götürdüğü 4 aileyle video konferansla görüştü.Erdoğan, Tunceli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın Edirne'de yaşayan annesi Fatma, babası Necdet Yıldırım ile sohbet etti. Yıldırım ailesinin Ramazan-ı Şeriflerini kutlayan Erdoğan'ın ailenin ihtiyaçlarının valilik tarafından karşılanıp karşılanmadığını, sorması üzerine Necdet Yıldırım, "Gideriliyor, yardım ediliyor" dedi.Erdoğan, daha sonra Kırıkkale'de yaşayan Abdullah ve Raziye Öncü ile görüştü. "Selamunaleyküm" diyerek aileyi selamlayan Erdoğan'ın "Vefa Sosyal Destek Grubu geliyor mu?" sorusu üzerine Abdullah Öncü, "Hem de hızır gibi bize yetişiyorlar. İlaçlarımızı getiriyor. Maaşlarımızı çekiyorlar bankadan. Evde bize bakıyorlar. Maske, kolonya getiriyorlar. Sen yasağı koydun, biz de uyduk. Adaletinize kurban olalım yani biz de adaletinize sığındık. Her şeyimizi getiriyorsunuz. Vefa sürekli hızır gibi evimizdedir. Pazar alışverişimizi yapıyorlar. Rabbim seni başımızdan eksin etmesin" ifadelerini kullandı. Abdullah Öncü'nün, "Sen dünyaya diz çöktürdün, dünya utandı senden. Herkese yardım ettin" sözlerine, Erdoğan "Evelallah" karşılığını verdi. Daha sonra Elazığ'da yaşayan 4'ü kız, 6 çocuk sahibi Bedriye Baltacı'ya "Nasıl yemekler geliyor mu, sahurda, iftarda?" diye soran Erdoğan "Geliyor, her şey geliyor" yanıtını aldı.Şırnak'ta eşi kanserden vefat eden 5 çocuk annesi Emine Dervişoğlu "Devletimize Allah zeval vermesin. Rabbim hepinizden razı olsun" diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan MYK'da Erdoğan koronavirüsle mücadele süreci ve tedbirler dizisi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin salgını kontrol altına almada gösterdiği başarıyı bundan sonra da sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, "Bunun için aşı geliştirilinceye kadar ihtiyatı elden bırakmamak gerekir" mesajı verdi. Tedbirlerin esnetilmesinin sosyal ekonomik önceliklerle birlikte düşünüleceğini kaydeden Erdoğan, bu konuda tüm bakanlar talimat verdiğini belirtti. Erdoğan, "Bakanlar kendi alanları ile ilgili bir çalışma yapacak ve biz bunu pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alacağız" diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda özetle şu ifadeleri kullandı: "Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana işçilerimizin sorunlarının çözümü için her zaman samimiyetle çalıştık. Ücretten, sosyal haklara ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine kadar önemli adımlar attık.Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelede de çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik. Sosyal koruma kalkanı altında hayata geçirdiğimiz programlarla salgının çalışanlarımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz.Her vesileyle belirttiğim gibi, işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.