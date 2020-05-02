ABD’de salgın iki yıl sürebilir

Yeni tip koronavirüs salgını olan Kovid- 19'un dünya genelinde en kötü etkilediği ülke olan ABD'de ünlü pandemi uzmanlarından önemli uyarılar geldi. Tespitler Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi'nin (CIDRAP) raporunda yayınlandı. Söz konusu raporu yazanlar ise CIDRAP Direktörü Mike Osterholm, Harvard Üniversitesi'nden pandemi uzmanı Dr. Marc Lipsitch, CIDRAP'ın medikal direktörü Dr. Kristine Moore ve 1918 İspanyol gribi salgınının anlatıldığı "The Great Influenza" (Büyük Grip) kitabının yazarı tarihçi John Barry oldu. İşte rapordaki uyarılar;



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Salgın nüfusun yüzde 60-70'ine hastalık bulaşmadan durmayacak.

CIDRAP Direktörü Mike Osterholm: Bu şeyin hemen biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye aykırı.

Sürü bağışıklığı insanlar arasında kademeli olarak gelişeceği için salgının süresinin 18-24 ay olması muhtemel.

Kuluçka döneminin daha uzun olması, daha belirtisiz yayılması ve R0 değerinin (Bulaştırma katsayısı) daha yüksek olması nedeniyle Kovid-19 gripten daha kolay yayılıyor.

Hükümet yetkililerinin halka salgının yakında sona ereceğini söylemekten vazgeçip ilerisi için hazırlık yapmasının tavsiye edildiği raporda üç senaryonun olası olduğu belirtiliyor:

1.senaryo: 2020 baharındaki ilk Kovid-19 dalgasını yaz boyunca ve sonrasındaki bir-iki yıllık süre içinde küçük dalgalar izler. Salgın 2021'de bir noktada aşamalı olarak azalır.

2.senaryo: İlk Kovid- 19 dalgasını sonbahar ya da kış mevsiminde daha büyük bir dalga izler. 2021'de bir veya iki küçük dalga daha görülür.

3.senaryo: Salgının yavaş yavaş devam etmesi.

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