AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan IMF açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, IMF tartışmalarına da son noktayı koydu.

"TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE GÖRE DAHA İYİ BİR MÜCADELE VERDİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sağlık sisteminde herkesi içerisine alan kapsayıcı olduğu için diğer ülkelere göre koronavirüs salgınında daha iyi bir mücadele verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şehir hastaneleri, sağlıktaki altyapımızın güçlü hale getirilmiş olması, sağlıkta tek bir çatının kurulabilmiş olması, sigortası olmasa bile herkesin bu kapsama alınması ve herkesin aynı seviyede sağlık hizmetine muhatap olması bu işin önemli bir kısmıydı. Geleneksel olarak köklü bir tıp eğitim var. Klinik tecrübesi çok yüksek hekim kadrosuna sahibiz. Sağlık personelimiz de oldukça nitelikli ve tecrübeli. Büyük bir fedakarlık gösterilmesi işin göğüs kabartan, kahramanlık destanları yazılan bir safhasıdır. Altyapı ve insan gücü birleşince ortaya fevkalade ciddi bir mücadele ortaya çıktı. Biz tıbbi anlamda diğer ülkelerden çok erken tedbir aldık. Bilim kurulu oluşturuldu. İlmi verilere sonuna kadar riayet edildi. Bunlar bir araya gelince ortaya güzel bir mücadele çıktı."

KRİZ ORTAMINDA ÜRETİM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Tedbirleri almaktan vazgeçilmemesi uyarısı yapan Kurtulmuş, ekonomik bakımdan da önceki dönemlerdeki kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde bu sürece girildiğini, üretim altyapısının çok ciddi şekilde güçlendirildiğini, böyle bir kriz ortamında bile 15 günde firmaların bir araya gelerek ventilatör ürettiğini söyledi.

Yoksul kitleye destek amacıyla 1000 liralık destek verilecek yaklaşık 5,5 milyon ailenin 4,4 milyonuna ulaşıldığını anlatan Kurtulmuş, "Vatandaşların hem sağlık hem ekonomi hem ülkenin yarınları bakımından güven duygusu içerisinde hareket etmesi lazım. Burada da anahtar güvendir. Geçmiş dönemlerde nasıl istikrar meselesini anahtar olarak gördüysek burada da güveni anahtar olarak görmek lazım. Sağlık sistemine, doktorlarımıza, ekonomik yapımıza ve teknolojimize güvenmek ve Türkiye'nin geleceğine güvenmek." diye konuştu.

IMF AÇIKLAMASI: TÜRKİYE BİR DAHA IMF KAPISINA DÜŞMEYECEK

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, pandemiden önce "Türkiye IMF ile anlaşsa" gibi sözler söylendiğini, Türkiye'nin 2014'ün mayıs ayında kurtulduğu IMF'nin kapısına bir daha düşmeyeceğini kaydetti.

"DÜNYA SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN TÜRKİYE ÖNCÜ VE SÖZCÜ OLACAK"

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süreci kendi kaynaklarıyla aşabilecek güçte olup olmadığı yönündeki soru üzerine, bunun yolunun serbest piyasa kurallarını çalıştırmaktan geçtiğini söyledi.

Türkiye'de iş yapmak isteyenlerin önünü açmak, yatırım imkanlarını özendirmek ve kolaylaştırmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin uzun süredir buna devam ettiğinin altını çizdi.

"Her şerden bir hayır doğar." sözünü hatırlatan Kurtulmuş, "Dünya sisteminin finansal ve siyasal mimarisinin yeniden yapılanması için Türkiye öncü ve sözcü olacak." dedi.

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