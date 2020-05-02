Ankara bombacısı baba evinde yakalandı

Ankara'da, 20 Eylül 2011'de Kumrular Caddesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 5 vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Aynı gün Siirt'ten İstanbul'a giden Güney Ekspresi trenine düzenlenmek istenen eş zamanlı saldırı ise bombalar son anda bulunarak önlendi. Bu iki saldırının failinin PKK terör örgütü üyesi İhsan Akgül olduğu belirlendi. O günden beri aranan Akgül, bir türlü yakalanamadı. Teröristin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, son olarak Diyarbakır'a geldiği bilgisini aldı.Hemen harekete geçen terörle mücadele şubesine bağlı ekipler, İhsan Akgül'ün Kayapınar İlçesindeki Peyas mahallesinde yaşayan babası Mehmet Akgül'ün evinde gizlendiğini belirledi. Bunun üzerine ile özel harekat timleri ile birlikte operasyon düzenleyen terörle mücadele şubesi ekipleri, önce sivillere zarar gelmemesi için sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Ardın operasyona geçen polisler, kaçmaya çalışan teröristi evin terasında kıskıvrak yakaladı.Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 9 yıldan beri gıyabi tutuklu sanık olarak yargılanan İhsan Akgül, nöbetçi Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. İfadesi alınan Akgül, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kasten birden fazla kişiyi öldürmek, izinsiz patlayıcı madde imal etmek, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristin önümüzdeki günlerde sanık olduğu ve yargılamasının yapıldığı Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. İhsan Akgül, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu.