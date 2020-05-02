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Avcılar’daki ‘pompalı tüfek’ olayında flaş gelişme

Avcılar’da pompalı tüfek olayıyla flaş bir gelişme yaşandı. Tüfekleri çaldıkları ve ardından bir apartmana girdikleri tespit edilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 2.5.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 14:52 ABONE OL
Avcılar’daki ‘pompalı tüfek’ olayında flaş gelişme

Bazı haber sitelerinde "Uzun namlulu silahlarla geldiler... Mahalle ayaklandı!" başlıklarıyla yer alan İstanbul Avcılar ilçesinde kimliği belirsiz şahısların ellerinde pompalı tüfeklerle bir apartmana girmeye çalışmaları olayıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, aynı gün Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde bulunan, coronavirüs salgını nedeniyle 45 gündür kapalı olan ve silah satışı yapan bir işyerinin deposundan pompalı av tüfeği çalınması neticesinde meydana gelen "İşyerinden Hırsızlık" olayı gerçekleştiği yönünde alınan müracaat doğrultusunda, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Muhammet A. (26), Uğurcan S. (22) ve İkram Ahmet B. (26) isimli şüpheli şahıslar olayda çalındığı değerlendirilen 2 adet pompalı tüfek ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden İkram Ahmet A. isimli şahıs, 28.04.2020 tarihinde bahse konu adresten (5) adet pompalı tüfek çalmak suretiyle hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini, pompalı tüfekleri bırakmak için Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesinde bulunan bir apartmana girdiklerini, apartman sakinlerinin kendilerini fark etmesi üzerine silahları bırakamadan kaçtıklarını ve tüfeklerden 2 adedini sattığını diğerlerini arkadaşlarına verdiğini beyan etti.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar bugün emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi.

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Avcılar’daki ‘pompalı tüfek’ olayında flaş gelişme
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