Başkan Erdoğan’ın aradığı Bedriye Nine: Sürpriz oldu, çok sevindik

Elazığ depreminde kerpiç evi yıkıldıktan sonra konteyner kente yerleştirilen ve önceki gün Başkan Erdoğan'ın telefonla aradığı 79 yaşındaki Bedriye Baltacı duygularını anlattı: Başkan Erdoğan'ın beni araması sürpriz oldu. Arayacağına hiç inanmıyordum, ummuyordum. Çok sevindim. Allah kendisinden razı olsun. Cumhurbaşkanı, 'Teyze bir isteğin var mı, iftar ve sahurda sizlere yemek getiriyorlar mı?' diye sordu, ben de her şeyimizi veriyorlar, karşılıyorlar dedim. Allah, yar ve yardımcısı olsun. Konutlarımız da temiz, sıcak su ile abdeste alıyoruz. İçinde oturuyoruz, namazımız kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz, daha bundan iyisi Allah'ın rahmeti. Allah, Tayyip'imizi başımızdan eksik etmesin, dertsiz hayırlı ömürler versin.