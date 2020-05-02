Bayram Şenocak’tan ‘temiz sosyal medya’ uyarısı! “Nefret diline, siber zorbalığa, yalan ve iftiraların yayılmasına müsaade etmeyelim”

Türkiye'de koronavirüs salgını döneminde sosyal medyada yalan, iftira ve manipülasyon içerikli birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medyada etik olmayan bir şekilde yapılan ve korsan hesaplar tarafından yayılan bu paylaşımlar için AK Parti de harekete geçti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise sosyal medya hesabından bu konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Şenocak, "İnsani ve ahlaki tüm değerler sosyal medyada da geçerlidir. Bu mecrada nefret diline, siber zorbalığa, yalan ve iftiraların yayılmasına müsaade etmeyelim. #NefretiYeneceğiz" dedi.

AK PARTİ'NİN 12 SOSYAL MEDYA KURALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin hazırladığı "Sosyal medya etik kuralları"nı açıklamıştı. 12 kural arasında "şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması" da yer alıyor. İşte o kurallar:

1: Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması

2: Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması

3: Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması

4: İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi

5: Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması

6: İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması

7: Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması

8: Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması

9: Kimi hassas dönemlerde toplumda infial yaratacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması

10: Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi

11: Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi

12: Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.