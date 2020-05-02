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'ten acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

, ’in Sehi bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.5.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 22:21 ABONE OL
Bitlis'ten acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Sehi bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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Bitlis'ten acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
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