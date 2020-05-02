Cezaevlerinde görüşe erteleme

Adalet Bakanlığı, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşleri, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakilleri 15 Mayıs'a kadar erteledi. Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de aynı tarihe kadar uzatıldı. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyaretleri, zorunlu durumlarda başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven tedbirleri alarak kapalı görüş yapabilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı.