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Emniyet ve 'ten ortak operasyon! 3 terörist...

İçişleri Bakanlığı, ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () ortak ikna çalışması sonucu 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.5.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 16:25 ABONE OL
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet yürüten G.D., E.Y. ve N.M. isimli 3 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından G.D.'nin 2011 yılında, E.Y.'nin ise 2014 yılında örgütün kırsal yapılanmaya katıldığı tespit edildi.

1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 75'e yükseldiği belirtildi.

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Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist...
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