Gaziantep'te 200 bakkalın veresiye defteri ödendi

Atalarımızdan bize miras kalan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği olan Zimem Defteri geleneği Gaziantep'te yaşatılıyor.

Gaziantep Valiliği; Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda, 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödenmesini sağladı.

Gaziantep’te 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödendi | Video



GÜL: GAZİANTEP'E BU ONURU YAŞATAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Gaziantep Valisi Davut Gül, söz konusu yardımlaşma geleneğini İçişleri Bakanlığı'nın kurdurduğu Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu organize ettiğini söyledi. Gül; "Hayırseverlerimiz, vatandaşlarımıza ait borçların tamamını ödeyerek 200 bakkalda zimem defterini satın aldı. Gaziantep'e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim" dedi.