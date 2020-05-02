İstanbul’da izinsiz yürüyüşlere 53 gözaltı

1 MayısEmek ve Dayanışma Günü, Kovid-19 salgını gölgesinde geçti. Salgınla mücadele kapsamında dün sokağa çıkma yasağı kararı olmasına karşın, Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da grup grup gözaltına alındı. İzinsiz yürümek isteyen Beşiktaş'ta 15, Beyoğlu'nda 9, Şişli'de 14, Fatih'te 4 ve Kadıköy'de 11 kişi olmak üzere 22'si kadın 53 kişiyi gözaltına aldı.Kent genelinde 2 bin 400 polis, 4 polis helikopteri, 6 deniz botu ve 49 TOMA ile tedbir alındı.Türk-İş ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri ise işçileri temsilen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na ve Kazancı Yokuşu'na çelenk koydu ve karanfil bıraktı.Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık yaptığı açıklamada, "1977'de Taksim'de kaybettiğimiz 34 emekçinin anısını yaşatmak için buraya geldik" dedi.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da "Bu 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarına atfediyoruz" şeklinde konuştu.