Resmi belgeye imza attı ataması bir ay sonra geldi

İSKİ'nin genel müdürlük binasını dezenfekte etmesi için Kağıthane Belediyesi'ne gönderdiği talep yızısında Özel Kalem Müdürü olarak imzası bulunan Umut Mete Soydan'ın o tarihte atamasının yapılmadığı ortaya çıktı.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ Genel Müdürlüğü binasını dezenfekte edemeyince İSKİ, 19 Mart'ta Kağıthane Belediyesi'nden talepte bulunarak A-B ve C bloklarının dezenfekte edilmesini istedi. İSKİ'den gelen talebi geri çevirmeyen Kağıthane Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını yaparak İSKİ'de hijyen şartlarının oluşmasını sağladı. Ancak SABAH gazetesinin ulaştığı resmi atama belgesi bir skandalı ortaya çıkardı. 19 Mart tarihinde Kağıthane Belediyesi'nden İSKİ'nin dezenfekte edilmesini 'Özel Kalem Müdürü' sıfatını kullanarak resmi yazıyla talep eden Umut Mete Soydan'ın, talepte bulunduğu tarihte atamasının yapılmadığı ortaya çıktı. Talep tarihinden yaklaşık 1 ay sonra, 14 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla resmi ataması yapılan Soydan'ın ve CHP'li yönetimin resmi belgede sahtekarlık yaptığı görüldü. Öte yandan Umut Mete Soydan'ın İSKİ'nin yeni Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun yakın akrabası olduğu ileri sürüldü.