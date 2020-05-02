Rögar kapağı patlaması işçiyi ayağından etti

İstanbul Beşiktaş'ta metan gazı sıkışması nedeniyle patlayan rögar kapağı bir işçinin ayağını koparttı. Olay, 2 Ocak 2017 tarihinde Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Hayrettin İskelesi sokakta meydana geldi. Başbakanlık çalışma ofisi önündeki rögar kapağında patlama oldu ve yerinden fırladı. 40 kilo ağırlığındaki ağır metalden imal edilen kapak, 10 m yükseğe fırladı. O sırada mahallede bir çelik konstrüksiyon(yapı) işlemi yapan işçi Saltık Sağay'ın sol ayağı üzerine düştü. Genç işçinin olay yerinde ayak parmakları koptu.

SOL AYAĞI KESİLDİ

Hastaneye kaldırılan Sağay'ın sol ayağı kangren oldu. Ayağı kesilen 35 yaşındaki gencin, engelli kalmasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp tarafından, Sağay'ın hafif nitelikte olmayacak biçimde yaralandığını, oluşan kırıkların ağır 5. derece olduğu ve organlardan birinin fonksiyonunun sürekli zayıflamasına yol açtığı belirtilen bir rapor verildi.

METAN GAZI PATLAMASI

Yapılan soruşturmada dosya, İş Güvenliği bilirkişisine gönderildi. Bilirkişi tarafından verilen raporda, olay günü mahallenin elektrik sisteminde meydana geldiği, arıza sebebiyle BEDAŞ ekipleri tarafından müdahale edilmek üzere asfalt üzerinde delik açıldığı anlatıldı. Raporda, delikten yanan elektrik kablolarının dumanları dışarı çıkarken dış ortamdaki oksijenin delikten içeriye sızması sonucu patlama için uygun ortamın oluşturduğu, aşırı ısınmış elektrik kablolarının tutuşturma etkisiyle de patlamanın meydana geldiği anlatıldı. Kazaya neden olan patlamanın, metan gazı patlaması niteliğinde olduğu kaydedildi.

KUSURLULAR TESPİT EDİLDİ

Yine raporda, meydana gelen ve yaralamaya sebebiyet veren patlamadan ötürü uygulaması bir enerji şirketi tarafından yapılan projede şantiye şefi ve proje mühendisi Emil Çelik ve proje mühendisi Mahmut U. ile birlikte, projede kontrol görevlisi olan kontrol mühendisi Osman K., kontrol teknikeri Mehmet Ç. ve işletme sorumlusu Ümit Ç.'nin kusurlu oldukları kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Savcılık, şüpheliler hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan iddianame düzenlendi. 4'er yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.