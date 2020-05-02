Sivas'ta iki köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köyde uygulanan karantina sonlandırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Zara ilçesi Nasır ile Suşehri ilçesi Güneyli köylerinin 14 gün önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

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Bu köylerde sosyal izolasyonun sağlandığı ifade edilen açıklamada, saat 00.00'dan itibaren karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.