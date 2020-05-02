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SON DAKİKA: duyurdu! Öğrenciler için yeni hizmet

, sosyal medya hesabından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, "Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile Asistan’ı hayata geçirdik." dedi. İşte gelen son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 14:54 ABONE OL
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrenciler için yeni hizmet

Bakan Selçuk'un öğrenciler için yeni hizmetin başladığını ifade ederek şunları söyledi;

"Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile Asistan'ı hayata geçirdik."

"EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz."

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrenciler için yeni hizmet
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