Sönümleme döneminde ikinci dalgaya dikkat!

Türkiye, koronavirüsle mücadelede 'salgın sönümlenme' dönemine girdi. Son hafta yeni vaka görülmeyen il sayısı 15'i buldu. Tedbirlere uyulmaya devam edilmesi halinde mayısta yeni vakaların ülke genelinde binli rakamlara inebileceği belirtildi. Türkiye bir taraftan da normalleşme adımları atmaya başlayacak. Bunun da öncelikle vaka görülmeyen illerden başlayabileceği düşünülüyor. 31 büyük şehre giriş çıkış yasağının bayram ve sonrasında devam etmesi üzerinde duruluyor. Projeksiyonlara göre ikinci dalga olursa bu kez Anadolu'da yaşanacak. Çünkü İstanbul ve Körfez illeri pik noktaya ulaştı ve bağışıklık oranı çok daha yüksek.