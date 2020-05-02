Türkiye tek yürek

Başkan Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına bir ayda 730 binden fazla kişi ve kurum destekte bulundu. Toplumun her kesiminden ilgi gören kampanyada toplanan para ise 2 milyara yaklaştı. Kampanyada toplanan paralar Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için kullanılacak. Kampanyaya en anlamlı desteklerden biri de Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 83 yaşındaki Emine Demir'den geldi. Eşi vefat ettikten sonra 2006'da huzurevine yerleşen ve eşinden dolayı SSK emeklisi olan Demir kampanya için 100 bin lira bağışladı. 15 yıldır huzurevinde kaldığını söyleyen Demir "Memleketimizin bir sürü masrafa ihtiyacı var. Koskoca Türkiye'nin, ülkenin yükü Reisi cumhurumuzun omuzlarında. Nerelere münasip görüyorsa oralarda kullansın" diye konuştu.







İstanbul Çocukevleri Sitesi'nde kalan Melek Ünsal (12), Kader Akgümüş (10), Kevser Akın (9), Rabia Akın (12) ve Sibel Acar'ın (12) harçlıklarıyla kampanyaya verdiği destek duygulandırdı. Çocuklar kampanyaya desteklerini dile getirmek amacıyla mektuplar yazıp, bir de video hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Videoda " Canım Cumhurbaşkanım, biz Eyüp Çocukevleri çocukları olarak harçlıklarımızdan Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağış yapıyoruz. Seni çok seviyoruz. Sakın dışarı çıkma, sana da virüs bulaşabilir. 23 Nisan'da Bakan annemizle de konuştuk. Videodan şarkılar söyledik. Onu da çok seviyoruz. Uzaktan eğitim derslerimize katılıyoruz. Ama okula gitmeyi çok özledik" ifadeleri dikkat çekti.

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