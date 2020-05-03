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Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri paylaşımı: En kısa zamanda...

Başkan , Sancaktepe ve Yeşilköy'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak 'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 11:44 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri paylaşımı: En kısa zamanda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

"EN KISA SÜREDE TAMAMLIYORUZ"

Başkan Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti: "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."

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Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri paylaşımı: En kısa zamanda...
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