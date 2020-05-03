Bitlis’te hain saldırı: 2 şehit 4 yaralı

Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit düştü. Merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesi yakınlarında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu kapsamında dün bir grup teröristle temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, Balıkesir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu ve Aksaraylı Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan şehit oldu. Çatışmada 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralandı. Yaralılar Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede kaçmaya çalışan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından hava destekli operasyon başlatıldı.Ceren KURTYE/SABAH