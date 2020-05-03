Corona virüsle mücadelede sevindiren gelişme! Çapa'da odalar boşalıyor

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde 10 gün önce 190 koronavirüs hastasının bulunduğu pandemi servisinde hasta sayısı 150'ye düştü. Yoğun bakım servisinde kalan hasta sayısında ise yüzde 30 civarında bir azalma oldu.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre,İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek "Yaklaşık 10 gün önce bütün servislerimizde kalan koronavirüs hasta sayısı 190 civarındaydı. Bu sayı şu anda 150 civarında. Şu anda yoğun bakım servisimizde 25 koronavirüs hastamız bulunuyor. Bu sayı da iki hafta önce 35 civarındaydı. Bu durum bize yoğun bakım servisinde bulunan hasta sayısında yüzde 30 oranında bir azalma olduğunu gösteriyor" dedi.





"VİRÜS, BULAŞMAK İÇİN FIRSAT BULAMADI"

Hastaneye gelen yeni hasta sayısında da bir miktar azalma olduğunu belirten Tükek, "Mart ayında hastaneye gelen hemen hemen her hastada akciğer tutulumu olduğunu görüyorduk. Bu dönemde hastaneye gelen hastalarda akciğer tutulumunun daha az olduğunu görüyoruz. Bu durum virüsün bulaşmak için fırsat bulamadığını gösteriyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerin verdiği savaşı kazandığını söylemek mümkün. Ancak bu savaşın toplumsal düzeyde de kazanılması lazım. Toplumsal olarak da bu savaşı kazanmamız için günlük koronavirüs vaka sayısını binin altına indirmemiz lazım" ifadesini kullandı.





TÜRKİYE'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçradı. O günden bu güne dek toplam 1.111.366 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. 124.375 kişinin test sonuçları pozitif çıkarken 3.336 vatandaşımız vefat etti. Yoğun bakımda toplam 1.445 hastamız bulunurken, 58.259 vatandaşımız hastalığı yenmeyi başardı.



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