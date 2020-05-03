Dünya, Türkiye’nin koronavirüs avcılarını konuşuyor

İngiliz haber ajansı Reuters Türkiye'nin dünya basınında geniş yer bulan koronavirüs mücadelesini merceğe aldı ve salgınla savaşın "gizli kahramanları" filyasyon ekiplerini izledi. Ajans, Türkiye'de koronavirüs hastalarıyla temasta bulunan kişileri takip etmek amacıyla kurulan ve 'virüs dedektifi' adıyla anılan filyasyon Ankara'da ev ev gezmesini görüntüledi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı virüs avcılarının çalışma sistemini Reuters'a anlatan Türk yetkili ise, bazen bir koronavirüs vakası nedeniyle 200 kişiye ulaşmak gerektiğini anlattı. İki kişilik ekiplerden oluşan görevliler, koronavirüs taşıyan kişilerle teması olan şüphelilerin evlerine giderek kapı kapı geziyor ve bilgilendirmeleri yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini bu filyasyonla sağladık.

İlk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakada filyasyon yönetimini uyguladık" demiyti. Türkiye'de 4 bin 600 kişilik ekip tek tek koronavirüslü hastaların son temas ettiği kişilerin listesini çıkarıyor. Daha önce CNN, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini konu alan bir makale yayımlanmıştı. Türkiye'nin birçok açıdan diğer ülkelerden farklı bir yol izlediğine dikkat çekilen yazıda, uzmanlar kısmi sınırlamaların sonuç verebileceğini dile getirmişti. Filyasyon, enfekta olan kişiden yola çıkarak, temas kurduğu insanların taramasıyla bulaş zincirinin ortaya çıkarılması işlemine deniyor.

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