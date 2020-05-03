Evlatlarımız kurtulacak devletimize güveniyoruz

PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Ağrılı iki aile, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesini SABAH'a anlattı.Terör ve HDP kızımın hayallerini çaldı. Kızımı kandırıp zorla dağa kaçırdılar. Evlatlarımızın PKK'dan kurtarılması için en büyük desteği Başkan Erdoğan veriyor. 7 ay evlat nöbetindeydim. Başkan'ın araması bize sürpriz oldu. Allah razı olsun. Başkanımıza ve devletimize güveniyoruz. Evlatlarımızı kurtaracak. Kızım hani 'Baba ben Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.' diyordun. İnşallah kızıma kavuşacağım ve onu okula göndereceğim.: Kızımız Hayal 16 yaşındayken kaçırıldı. Ağrı Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi öğrencisi idi. 6 yıl oldu haber yok. Gözümüz yolda. Başkanın araması büyük moral oldu. 'İnşallah kızınızı kurtarırız' dedi, devletin her şeyi yaptığını söyledi. Kızım gel çifte bayram yapalım.