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İhanete taşeronluk yapan sefil siyasetçiler tarihten silinir

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
İhanete taşeronluk yapan sefil siyasetçiler tarihten silinir
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında siyasetteki tartışmalara değinerek, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir" dedi. Bahçeli "İhanete taşeronluk yapanlar, PKK'ya ve FETÖ'ye refakatçilikle övünenler günü geldiğinde tarih sahnesinden silinip gideceklerdir" ifadelerini kullandı.
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İhanete taşeronluk yapan sefil siyasetçiler tarihten silinir
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