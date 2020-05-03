İstanbul Emniyeti’nden uyuşturu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye ilçesi Armağan Evler Mahallesi'nde bulunan bir adres önünde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine ivedilikle bahse konu adres çevresi takibe alındı.

Bir süre sonra adres önüne gelen şahıs görevlilerce yapılan dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, kısa süreli yaşanan kovalamaca neticesinde Yusuf A. (22) isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahsın görevlilerin sorularına yanıt vermemesi üzerine, ağız içinde yapılan kontrollerde 7,02 gram bonzai maddesi, çalışmaların devamında alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise; 11,77 gram bonzai maddesi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 TL para, Uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve aynı gün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan 03.05.2020 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.