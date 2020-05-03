Prof. Dr. İvet Bahar kimdir? Tüm Türkiye'nin gurur duyduğu Türk Bilim İnsanı İvet Bahar biyografisi...

Prof. Dr. İvet Bahar'ın, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne üye olarak seçilmesinin ardından adeta Türk kadınlarının gururu olarak görülen Bahar, hayatı ile vatandaşlar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Pittsburgh Üniversitesi'nde, Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi bölümünün kurucu başkanı olduğu bilinen Türk bilim insanı, aynı zamanda ilaç tasarımları üzerinde çalışmalarını yürütüyor. ABD'nin en prestijli akademisine seçilen Bahar, konuya dair yaptığı açıklamada ise "Bu seçim aslında şimdiye dek yürüttüğüm araştırmaların saygın bir bilim kurumu tarafından kabul görmesi anlamına geliyor. Bu da çok gurur verici bir şey tabii" ifadelerini kullandı. Peki, İvet Bahar kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. İvet Bahar nereli? İşte biyografisi…

İVER BAHAR KİMDİR?

Prof. Dr. İvet Bahar, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimi tamamladı.

Gauss Ağ Modeli ve Anizotropik Ağ Modeli ile ilgili çalışmalar yaptı. Prof. Dr. Bahar, Pittsburg Üniversitesi'nin İlaç Tasarımı bölümünde de başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Prof. Dr. İvet Bahar, 2004 yılından bu yana Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar ve Sistem Biyoloji bölümünde Kurucu Başkanı ve Seçkin Profesör olarak çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO), Bilim Akademisi (BA) ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri inceleme kurulu üyesi olan Prof. Bahar'ın, hesaplamalı biyolojide 250'den fazla makalesi bulunuyor.

Çalışmaları ile moleküler biyolojide yeni ufuklar açan, proteinlerin, yapısal etkileşimlere ve mutasyonlara adapte olmak dinamiklerini kullanma yeteneği olduğunu ortaya koyan Prof. Bahar, son yıllarda yaptığı çalışmaları ile nörodejeneratif hastalık ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede yeni perspektifler sağlamıştır.

Prof. Dr. Bahar, 2016 yılında da ABD Başkanı Barack Obama'nın davetlisi olarak Beyaz Saray'a konuşmacı olarak davet edilmiş ve "Çok Ölçekli Modelleme ve Biyolojide Büyük Veri" başlıklı konuşmasında, 'süper bilgisayar' teknolojisi ile daha önce yapılamayan, ilaç tasarımlarında da kullanılan moleküler ve hücresel düzeydeki simülasyonların nasıl daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabileceğini anlattı.