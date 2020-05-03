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Prof. Dr. kimdir, kaç yaşında vefat etti? Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof Dr. Murat Dilmener biyografisi!

hocalarından Prof. Dr. ’in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberinin sosyal medya hesabından açıklanmasının ardından binlerce kişi araştırmalarına hız kesmeden başladı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. tarafından duyurulan acı haber sonrası sevenleri yasa boğulurken öte yandan Tıp dünyası yeni bir kayıp daha yaşamış oldu. Durum böyleyken; birçok kişi duayen Profesör Dilmener ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Peki, Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener kimdir, kaç yaşındaydı? İşte İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hocası Prof. Dr. Murat Dilmener hayatı ve biyografisi!

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 14:41 ABONE OL
Prof. Dr. Murat Dilmener kimdir, kaç yaşında vefat etti? Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof Dr. Murat Dilmener biyografisi!

Korona virüs enfeksiyonuna yenik düşen bir isim de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hocası Prof. Dr. Murat Dilmener oldu. Sevenlerini ve tüm Tıp dünyasını yasa boğan bu acı haber sonrasında; binlerce kişi duayen isim ile ilgili detayları merak ederek araştırırken öte yandan haberin sosyal medya üzerinden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek tarafından verildiği biliniyor. Yapılan açıklamada; "Bir değerli hocamızı daha korona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." İfadeleri kullanıldı. Peki, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener kimdir? İşte Prof. Dr. Murat Dilmener biyografisi ve kendisine dair merak edilenler…

PROF. DR. MURAT DİLMENER KİMDİR?

Murat Dilmener, 1942 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde birçok öğrencinin yetiştirilmesinde katkısı çok büyük olan Murat Dilmener, yoksul hastalara verdiği destek ve onları ücretsiz tedavi etmesiyle tanınmaktaydı.

Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti | Video

Murat Dilmener 4 çocuk sahibiydi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 3 Mayıs 2020 tarihinde twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

Son dakika: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti

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Prof. Dr. Murat Dilmener kimdir, kaç yaşında vefat etti? Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof Dr. Murat Dilmener biyografisi!
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