Prof. Dr. Murat Dilmener kimdir, kaç yaşında vefat etti? Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof Dr. Murat Dilmener biyografisi!

Korona virüs enfeksiyonuna yenik düşen bir isim de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hocası Prof. Dr. Murat Dilmener oldu. Sevenlerini ve tüm Tıp dünyasını yasa boğan bu acı haber sonrasında; binlerce kişi duayen isim ile ilgili detayları merak ederek araştırırken öte yandan haberin sosyal medya üzerinden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek tarafından verildiği biliniyor. Yapılan açıklamada; "Bir değerli hocamızı daha korona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." İfadeleri kullanıldı. Peki, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener kimdir? İşte Prof. Dr. Murat Dilmener biyografisi ve kendisine dair merak edilenler…

PROF. DR. MURAT DİLMENER KİMDİR?

Murat Dilmener, 1942 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde birçok öğrencinin yetiştirilmesinde katkısı çok büyük olan Murat Dilmener, yoksul hastalara verdiği destek ve onları ücretsiz tedavi etmesiyle tanınmaktaydı.

Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti | Video

Murat Dilmener 4 çocuk sahibiydi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 3 Mayıs 2020 tarihinde twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

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