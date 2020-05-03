Saldırgana müebbet iki şüpheliye dava

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Aralık 2015'te havan topu ile düzenlenen ve temizlik görevlisi Zehra Yamaç'ın hayatını kaybettiği, bir vatandaşın da yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK'nın taşeron uzantısı TAK'ın üstlendiği kalleş saldırı sonrası 28 Ekim 2017'de yakalanan saldırının faili terörist Şaban Baymaz müebbet hapis cezası ve yanı sıra pek çok suçtan hapse çarptırılırken, eylemine yardım eden TAK üyelerini de ifşa etti. Batman ve Mardin'de yapılan operasyonda kanlı eyleme yardım eden Suriye uyruklu iki terörist, 60 kilo patlayıcı ile yakalandı. Mardin'de gözaltına alınan Serdar Kılıç'ın evinde yapılan aramada ise FETÖ'nün simgesi F serisi 1 dolar ele geçirildi. Kılıç, parayı çöpten bulduğunu, evde kalmış olabileceğini ileri sürdü. F serisi 1 doların teröristin evinde bulunması ise patlamada "FETÖ izi mi var" sorusunu akıllara getirdi. Saldırıda araç kullanan ve malzeme taşıdığı anlaşılan iki teröristin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Kılıç hakkında dava açıldı. Kılıç'ın FETÖ üyesi olup olmadığına yönelik soruşturma sürüyor.