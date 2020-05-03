Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu sattılar! Emniyet yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilegiye göre, 2 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yapılan kontroller sırasında yasağa aykırı bir şekilde sokakta bulunan Suriye uyruklu Muhammed Alhac Mustafa A. (20) ile Ala M. (36) isimli şahıslar şüphe üzerne durduruldu.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, Daralı ağırlığı 10,1 gram gelen uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu hap, 50 lira para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslara 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplamda 6 bin 360 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Adli yönden haklarında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı.